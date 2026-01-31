Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Câmara de Coimbra evacua preventivamente Canil Municipal

31 jan, 2026 - 20:00 • Lusa

Canil Municipal de Coimbra foi evacuado por precaução devido à subida do rio Mondego. Foram retirados 98 cães e 10 gatos, anunciou a Câmara Municipal.

A+ / A-

O Canil Municipal de Coimbra foi hoje evacuado preventivamente, face à subida do caudal do rio Mondego, afirmou a Câmara Municipal, referindo que foram retirados 10 gatos e 98 cães do local.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"A operação foi articulada com o Serviço Municipal de Proteção Civil, com o objetivo de salvaguardar o bem-estar dos animais face ao cenário meteorológico adverso e no quadro do acompanhamento permanente da situação no concelho", disse o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os animais foram distribuídos "por soluções de acolhimento previamente identificadas, que asseguraram as condições adequadas de alojamento, alimentação e acompanhamento veterinário", explicou a Câmara de Coimbra.

"Os animais ficaram entregues a responsáveis e entidades parceiras com capacidade de resposta imediata, permitindo concretizar a operação de forma rápida, organizada e segura", acrescentou.

O Canil Municipal já tinha sido visitado pelo vereador responsável pela proteção civil na quinta-feira, para avaliar as condições do espaço.

"Nessa altura, ficou definido que, caso se verificasse um agravamento das condições meteorológicas e risco para o bem-estar dos animais, seriam ativados locais de acolhimento alternativos, previamente identificados, permitindo uma retirada preventiva imediata", aclarou a autarquia.

Na mesma nota de imprensa, a Câmara afirmou que continua "a acompanhar a evolução da situação e prestará nova informação sempre que se justifique".

Na sexta-feira, o município já havia indicado que as autoridades estavam a preparar um possível cenário de evacuação, face às descargas na barragem da Aguieira e à perspetiva de agravamento das condições meteorológicas, com aumento da precipitação.

Nessa altura, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, referiu que o município estava a trabalhar com as juntas de freguesia para identificar possíveis cenários de evacuações, sem especificar que áreas poderiam ser afetadas.

Ana Abrunhosa apelou à população para que não estacione veículos no Parque Verde, junto ao rio Mondego, nem em garagens cuja cota esteja abaixo do nível do rio. Pediu ainda que retirem alfaias agrícolas e que permaneçam vigilantes.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou condicionamento de estradas e serviços de transporte (em especial linhas ferroviárias), fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais da depressão Kristin.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos registados.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira e as 23:59 de 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode ainda vir a aumentar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias