CP retoma circulação na Linha da Beira Baixa

A circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa foi retomada, disse esta sexta-feira a CP em comunicado, mantendo-se suspensos serviços como Linha do Norte e comboios urbanos de Coimbra.

Na atualização publicada no seu site às 08:00 (hora de Lisboa), a CP informou que "já foi retomada a circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa".

Já noutras linhas e serviços afetados pela tempestade de quarta-feira, disse a empresa que, "apesar de todos os esforços", ainda não foi possível retomar a circulação ferroviária e que não há previsão de retoma.

Assim, mantém-se suspensa a circulação nos comboios urbanos de Coimbra, na Linha do Norte entre Braga e Lisboa, na Linha do Douro entre Régua e Pocinho, na Linha da Beira Alta (supressão do serviço intercidades), no serviço regional entre Coimbra B e Entroncamento e na Linha do Oeste.

Devido a estas suspensões de serviços, também está suspensa a venda para viagens em comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte este sábado e domingo.