Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

CP retoma circulação na Linha da Beira Baixa

31 jan, 2026 - 09:33 • Lusa

Devido a estas suspensões de serviços, também está suspensa a venda para viagens em comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte este sábado e domingo.

A+ / A-

A circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa foi retomada, disse esta sexta-feira a CP em comunicado, mantendo-se suspensos serviços como Linha do Norte e comboios urbanos de Coimbra.

Na atualização publicada no seu site às 08:00 (hora de Lisboa), a CP informou que "já foi retomada a circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa".

Já noutras linhas e serviços afetados pela tempestade de quarta-feira, disse a empresa que, "apesar de todos os esforços", ainda não foi possível retomar a circulação ferroviária e que não há previsão de retoma.

Assim, mantém-se suspensa a circulação nos comboios urbanos de Coimbra, na Linha do Norte entre Braga e Lisboa, na Linha do Douro entre Régua e Pocinho, na Linha da Beira Alta (supressão do serviço intercidades), no serviço regional entre Coimbra B e Entroncamento e na Linha do Oeste.

Devido a estas suspensões de serviços, também está suspensa a venda para viagens em comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte este sábado e domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias