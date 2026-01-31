Mau tempo. Câmara de Pampilhosa da Serra dá tijolos e telhas à população

O município de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, anunciou hoje que, a partir de domingo, vai distribuir tijolos e telhas para ajudar a população a repor as condições de segurança nas suas casas.

Em comunicado, a autarquia informou que, na sequência dos danos em várias habitações provocados pela passagem da depressão Kristin, "decidiu avançar com uma medida de resposta imediata, através da cedência gratuita de tijolos e telhas da sua posse à população afetada".

Os materiais poderão ser levantados a partir de domingo, no Estádio Municipal Antigo, entre as 09:00 e as 12:30 e das 14:00 às 17:00.

A Câmara de Pampilhosa da Serra explicou que, para conseguirem estes apoios, os munícipes terão de "apresentar prova de titularidade do imóvel, fotografias comprovativas dos danos registados e identificação pessoal".

"Deverá ser solicitada apenas a quantidade estritamente necessária de materiais, sendo da responsabilidade dos requerentes o transporte dos mesmos, através de meios próprios", esclareceu a autarquia.

Posteriormente, técnicos do município "irão proceder à vistoria das habitações, de forma a confirmar se a quantidade de materiais utilizada corresponde ao solicitado, prevenindo pedidos indevidos ou excedentários", acrescentou.

Com esta medida, a autarquia pretende "responder de forma célere às necessidades mais urgentes da população, nomeadamente ao nível de segurança e habitabilidade".

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, além de vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No concelho da Batalha, distrito de Leiria, um homem de 73 anos morreu este sábado ao cair de um telhado quando estava a reparar as telhas.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos, sendo Leiria o ponto de entrada da depressão no território.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira e as 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.