Em Destaque
Morreu Santa Clara Gomes, capitão de Abril

31 jan, 2026 - 01:02 • Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o percurso do Coronel de Infantaria, sublinhando a sua participação decisiva no Movimento das Forças Armadas.

O Presidente da República lamentou esta sexta-feira a morte do Coronel Santa Clara Gomes, destacando a sua dedicação exemplar à "Instituição Militar", o papel ativo no 25 de Abril e a liderança na Associação dos Deficientes das Forças Armadas.

Em nota oficial, Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o percurso do Coronel de Infantaria José Nuno da Câmara Santa Clara Gomes, sublinhando a sua participação decisiva no Movimento das Forças Armadas.

No âmbito da preparação e execução da Revolução de 1974, o oficial desempenhou funções cruciais como elemento de ligação entre unidades estratégicas, incluindo o Regimento de Caçadores 5 em Lisboa, o CIAC de Cascais e o Regimento de Infantaria n.º 1 na Amadora, garantindo a coordenação operacional necessária para o derrube do regime.

Além do seu contributo histórico na transição para a democracia, Santa Clara Gomes dedicou grande parte da sua vida à causa cívica, com especial foco no apoio aos militares que sofreram as consequências da guerra. O oficial exerceu os cargos de presidente e vice-presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, onde lutou pelo reconhecimento e integração dos veteranos.

O Chefe de Estado expressou a sua solidariedade e pesar aos familiares e amigos do militar, recordando-o como um exemplo de serviço à pátria e à dignidade humana.

