Depressão Kristin

Ourém. “Penso que vai demorar meses — para não dizer anos — até voltarmos à normalidade”

31 jan, 2026 - 11:59 • Ana Kotowicz , Maria João Costa

Presidente da câmara acredita que vai demorar até Ourém voltar a ser o que era e diz que, até agora, não recebeu qualquer ajuda do Exército no terreno.

A+ / A-

O concelho de Ourém enfrenta uma situação “desesperante” após a passagem da depressão Kristin que deixou grande parte do território sem eletricidade, água e telecomunicações. O presidente da Câmara Municipal, Luís Albuquerque, descreve à Renascença um cenário de destruição generalizada e apela a uma intervenção mais rápida das entidades responsáveis pelos serviços essenciais.

Luís Albuquerque teme que vá demorar meses, ou até anos, para que o concelho regresse à normalidade e diz que, até agora, não recebeu qualquer ajuda do Exército no terreno.

Maioria da população sem energia

“O concelho de Ourém continua com muitas dificuldades, chega a ser desesperante”, afirmou o autarca na manhã deste sábado. Segundo Luís Albuquerque, a maioria da população permanece sem energia elétrica, com a reposição a avançar “muito lentamente”.

No abastecimento de água, a cobertura atingiu cerca de 75% da população, mas ainda há várias localidades sem fornecimento.

As telecomunicações também continuam instáveis. “Até agora só tínhamos algum sinal da MEO, e hoje a Vodafone começa finalmente a dar sinais de vida”, disse o autarca à Renascença.

"Do Exército, até agora, nada"

De resto, Luís Albuquerque diz que não há, até ao momento, qualquer apoio do Exército no terreno. “Que eu saiba, não temos nenhum destacamento do Exército aqui a trabalhar”, disse, sublinhando que mais de 500 pessoas — bombeiros, proteção civil, trabalhadores municipais, voluntários e sapadores florestais — estão no terreno a tentar repor a normalidade.

"Nós ficámos com 80% das nossas vias completamente obstruídas. Pensamos que hoje a situação da circulação ficará mais ou menos resolvida, mas do Exército, até agora, nada", lamenta Luís Albuquerque.

Questionado pela Renascença sobre o que diria ao primeiro-ministro, o autarca pediu mais meios e ajuda às populações. “Pediria que solicitasse à E-Redes e às operadoras de telecomunicações que reforçassem os meios no nosso concelho, para que estes serviços essenciais sejam restabelecidos rapidamente.

“Temos centenas de casas sem telhados"

O autarca descreve um cenário de grande devastação: “Ficámos com 80% das nossas vias completamente obstruídas”, disse, revelando que há “centenas de casas sem telhados".

"Quero também dizer que o concelho de Ourém é, se não o mais fustigado, um dos mais fustigados por esta situação. Só quem anda no terreno percebe a dimensão do que está a acontecer", acrescenta Abuquerque.

As necessidades imediatas são lonas, telhas e geradores "para ajudar as pessoas mais isoladas a protegerem as suas casas”, detalhou.

À população, deixa uma mensagem: "Sabemos bem das dificuldades que estão a enfrentar. Há pessoas que continuam isoladas e estamos a tentar fazer chegar alimentos a todos. O meu apelo é para que mantenham a calma e a serenidade. Estamos a tentar chegar ao maior número de pessoas possível, embora seja humanamente impossível, tal a dimensão da tragédia, dar resposta imediata a tudo."

Escolas devem reabrir segunda-feira

Outra preocupação do autarca são as escolas do concelho que estão todas, atualmente, a ser avaliadas, aproveitando a pausa letiva de final de semestre. “É um esforço enorme, mas queremos que na segunda-feira todas possam reabrir”, afirmou.

Apesar das dificuldades, Luís Albuquerque acredita também que o voto antecipado de 8 de fevereiro para as presidenciais decorrerá sem problemas. “Temos três locais de voto antecipado, em Fátima e Ourém, e as coisas estão a ficar normalizadas.”

Apesar da esperança de conseguir resolver com brevidade algumas das situações mais graves do concelho, o presidente da câmara de Ourém não esconde o pessimismo quanto ao tempo necessário para recuperar o concelho na sua totalidade.

“Penso que vai demorar meses — para não dizer anos — até voltarmos à normalidade”, admitiu.

