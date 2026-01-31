Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sábado trágico em Leiria: mais uma morte em queda de telhado

31 jan, 2026 - 18:59 • Fábio Monteiro , Liliana Monteiro

Dois homens morreram este sábado em acidentes distintos, ao cair de telhados que estavam a reparar. A segunda vítima, de 66 anos, caiu em Alcobaça.

A+ / A-

Um homem de 66 anos morreu este sábado na sequência de uma queda de altura enquanto realizava trabalhos de reparação num telhado, na Rua Quinta de Fora, em Bárrio, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Pelo que a Renascença apurou, o acidente ocorreu pelas 11h30, na freguesia de Bárrio, tendo a vítima caído de um telhado durante trabalhos de manutenção.

As autoridades confirmaram que o homem não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local.

Este é o segundo acidente mortal com características semelhantes a ocorrer no distrito de Leiria no mesmo dia.

Também este sábado, um outro homem, de 73 anos, faleceu na sequência de uma queda de telhado no concelho da Batalha, enquanto procedia à reposição de telhas numa habitação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias