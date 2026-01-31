Sábado trágico em Leiria: mais uma morte em queda de telhado

Um homem de 66 anos morreu este sábado na sequência de uma queda de altura enquanto realizava trabalhos de reparação num telhado, na Rua Quinta de Fora, em Bárrio, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria.

Pelo que a Renascença apurou, o acidente ocorreu pelas 11h30, na freguesia de Bárrio, tendo a vítima caído de um telhado durante trabalhos de manutenção.

As autoridades confirmaram que o homem não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local.

Este é o segundo acidente mortal com características semelhantes a ocorrer no distrito de Leiria no mesmo dia.

Também este sábado, um outro homem, de 73 anos, faleceu na sequência de uma queda de telhado no concelho da Batalha, enquanto procedia à reposição de telhas numa habitação.