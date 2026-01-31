SOS Racismo denuncia agressões a imigrante no aeroporto de Lisboa, PSP nega

A associação SOS Racismo denunciou este sábado o caso de um jovem são-tomense que terá sido "brutalmente agredido" pela polícia no aeroporto de Lisboa, uma versão negada pela PSP, que recusa quaisquer "agressões gratuitas" ou "alegados maus-tratos".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na quinta-feira à noite, Samuel Edi chegou ao aeroporto de Lisboa e foi detido pela PSP, segundo relatos da própria polícia e da associação SOS Racismo, que apresentam versões diferentes do sucedido.

A SOS Racismo afirma, em comunicado, que o jovem de 23 anos tinha os documentos em dia, enquanto a PSP garante que não e que, por isso, foi-lhe dada ordem para embarcar num avião de regresso a São Tomé e Príncipe.

Segundo a associação, Samuel Edi "foi brutalmente agredido" por agentes que o pontapearam, inclusive nos genitais, bateram com a sua cabeça no chão e o atingiram com gás lacrimogéneo nos olhos.

A versão da PSP refere que o jovem "sofreu escoriações superficiais resultantes da resistência e da imobilização no solo", justificada pelo facto de ter tentado fugir e oferecido "resistência activa" quando os agentes procuraram colocá-lo a bordo do voo.

A resistência, segundo a PSP, "determinou a adoção de meios coercivos de natureza não letal, estritamente necessários e proporcionais à situação, com o objetivo de cessar a resistência e garantir a segurança do próprio cidadão, dos agentes e de terceiros".

Face às escoriações, os agentes transportaram o jovem ao Hospital de São José, onde recebeu "observação médica, limpeza ocular e tratamento das referidas lesões, tendo tido alta clínica no próprio dia", acrescenta a PSP.

Na versão da associação, Samuel Edi relatou as agressões no hospital e, apesar da indicação médica para realizar um exame adicional, as autoridades insistiram que teria de regressar de imediato ao aeroporto, alegando que o exame seria feito no país de origem.

Já no aeroporto, segundo a SOS Racismo, o jovem pediu várias vezes para ser visto por profissionais de saúde, referindo falta de equilíbrio, dores de cabeça intensas e visão ainda comprometida.

Samuel Edi encontra-se ainda detido no aeroporto de Lisboa, "sem saber as razões de facto ou de direito para tal situação", acusa a associação, garantindo que entrou legalmente no país com visto consular emitido pelas autoridades portuguesas, válido até meados de março.

"O seu intuito passava por realizar uma consulta hospitalar no dia 30 deste mês, tendo, inclusive, apresentado um relatório médico que o justificava. O jovem santomense também já tinha adquirido bilhete de regresso, datado de 15 de fevereiro", detalha a SOS Racismo.

A PSP afirma estar a realizar as diligências necessárias para apurar todos os factos. Assegura que "todas as áreas onde ocorreram os factos se encontram cobertas por sistema de videovigilância permanente" e que, com base na informação recolhida até ao momento, "não dispõe, nesta fase, de elementos que corroborem a versão de agressões gratuitas ou de alegados maus-tratos".

As imagens estão, segundo a PSP, "preservadas e em análise". Já foi elaborado um auto de notícia, enviado para a autoridade judicial competente, e foi instaurado um processo interno.

A SOS Racismo termina criticando a actuação policial: "Samuel foi recebido ao pontapé e ainda está vivo, ao contrário de outras pessoas que perderam a vida à guarda do Estado."

"Temos bem presente a morte de Ilhor Homeniuk, cidadão ucraniano, assassinado no mesmo local onde Samuel foi espancado, e recusamos sentenças de morte impostas pelas autoridades portuguesas", conclui a associação.