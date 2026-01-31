Soure dispensa visitas de políticos devido ao mau tempo. “O vento ainda os levava”

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Nem Luís Montenegro, nem Marcelo Rebelo de Sousa, nem António José Seguro, nem André Ventura. Soure, um dos concelhos mais afetados pela tempestade Kristin e por cheias nos últimos dias, não recebeu a visita de nenhum responsável político ou candidato presidencial. Ricardo Neto tem o ginásio danificado devido ao rio Arunca que galgou e apanhou grande parte das lojas e serviços da zona ribeirinha. Mas nem por isso pede a visita do Presidente da República ou do primeiro-ministro. “Penso que isso tem o impacto visual e mediático que tem. Isso cria sempre alguma noção de sensibilidade, mas vale o que vale. As respostas têm de ser dadas por quem está no terreno, por quem tem essas responsabilidades. Desde que o trabalho invisível aconteça, isso para mim é o principal”, afirma à Renascença. Esta posição é partilhada por muitos daqueles que vivem e trabalham na vila. Francisco – ou “Xico”, como prefere ser tratado – considera que os “políticos não vêm cá fazer nada”, especialmente os dois candidatos presidenciais da segunda volta, que não têm responsabilidades governativas atualmente.

“Se eles dissessem assim: ‘olhe, temos aqui uma verba disponível para ajudar a cobrir as despesas das pessoas afetadas’. Mas eles não dizem, não dão”. O importante, parecem todos concordar aqui, é que os responsáveis locais estejam no terreno e se mostrem visíveis. Célia Pimentel trabalha numa residencial que, por uns escassos 100 metros, não acabou atingida pelas cheias que afetam o centro da vila. De todos os políticos, o que leva melhor nota é o líder da autarquia. “O nosso presidente [da câmara] tem estado a ser e a agir muito bem. Eu acho que há casos muito piores do que o nosso”, afirma, reconhecendo que a visibilidade de figuras de relevo nacional pode ajudar outras localidades mais desamparadas ainda. Na leitura da vice-presidente da autarquia, este não é o momento ideal para visitas que obriguem a uma atenção redobrada por parte dos autarcas e das autoridades municipais. “Cada coisa a seu tempo”, defende Teresa Pedrosa.

