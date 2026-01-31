Soure dispensa visitas de políticos devido ao mau tempo. “O vento ainda os levava”

31 jan, 2026 - 13:35 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Pereira
Nem Luís Montenegro, nem Marcelo Rebelo de Sousa, nem António José Seguro, nem André Ventura. Soure, um dos concelhos mais afetados pela tempestade Kristin e por cheias nos últimos dias, não recebeu a visita de nenhum responsável político ou candidato presidencial.
Ricardo Neto tem o ginásio danificado devido ao rio Arunca que galgou e apanhou grande parte das lojas e serviços da zona ribeirinha. Mas nem por isso pede a visita do Presidente da República ou do primeiro-ministro.
“Penso que isso tem o impacto visual e mediático que tem. Isso cria sempre alguma noção de sensibilidade, mas vale o que vale. As respostas têm de ser dadas por quem está no terreno, por quem tem essas responsabilidades. Desde que o trabalho invisível aconteça, isso para mim é o principal”, afirma à Renascença.
Esta posição é partilhada por muitos daqueles que vivem e trabalham na vila. Francisco – ou “Xico”, como prefere ser tratado – considera que os “políticos não vêm cá fazer nada”, especialmente os dois candidatos presidenciais da segunda volta, que não têm responsabilidades governativas atualmente.
Depressão Kristin
Pelo menos cinco mortos e 10 mil ocorrências é o b(...)
“Se eles dissessem assim: ‘olhe, temos aqui uma verba disponível para ajudar a cobrir as despesas das pessoas afetadas’. Mas eles não dizem, não dão”.
O importante, parecem todos concordar aqui, é que os responsáveis locais estejam no terreno e se mostrem visíveis. Célia Pimentel trabalha numa residencial que, por uns escassos 100 metros, não acabou atingida pelas cheias que afetam o centro da vila. De todos os políticos, o que leva melhor nota é o líder da autarquia.
“O nosso presidente [da câmara] tem estado a ser e a agir muito bem. Eu acho que há casos muito piores que o nosso”, afirma, reconhecendo que a visibilidade de figuras de relevo nacional pode ajudar outras localidades mais desamparadas ainda.
Na leitura da vice-presidente da autarquia, este não é o momento ideal para visitas que obriguem a uma atenção redobrada por parte dos autarcas e das autoridades municipais. “Cada coisa a seu tempo”, defende Teresa Pedrosa.
Numa altura em que muitas aldeias do concelho ainda estão a braços com falta de eletricidade e com muitos escombros por limpar, esta responsável apela antes a que a administração central se empenhe em garantir disponibilidade total de meios no terreno.
“O apoio que precisamos é que todos os meios de socorro estejam em prontidão. Precisamos, depois, que alguém olhe para estes territórios e que os faça recuperar. As visitas ficam para depois, quando já se estiver a contabilizar os estragos”.
Do alto do seu terreno (onde voou o curral onde guardava as ovelhas e as galinhas), Manuel Oliveira também aconselha a atrasar as visitas, os beijinhos e as selfies para mais tarde.
“O que é que eles vinham para aqui fazer? O vento ainda os levava”, ironiza, entre risos.