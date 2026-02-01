Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Águas do Centro Litoral garante restabelecimento total na rede de Leiria

01 fev, 2026 - 16:11 • Lusa

Abastecimento de água a Leiria foi retomado após intervenção técnica de emergência. Geradores continuam a garantir operação. Situação em Ansião deverá ser normalizada ainda hoje.

A+ / A-

A Águas do Centro Litoral (AdCL) anunciou hoje ter restabelecido o abastecimento de água à rede do Município de Leiria, na sequência da inundação de uma estação elevatória no concelho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"A AdCL restabeleceu, desde as 18:50 de ontem [sábado], o abastecimento à totalidade dos pontos de entrega (cinco) ao Município de Leiria", refere-se num comunicado da empresa enviado à agência Lusa.

Esta água é, posteriormente, distribuída ao domicílio pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria.

Na sexta-feira, a inundação da estação elevatória de Porto Figueira limitou, em cerca de um terço, o fornecimento de água ao concelho.

"Para a rápida reposição do normal funcionamento da infraestrutura, foram mobilizadas equipas de manutenção e operação de Leiria, Aveiro e Coimbra, que estiveram no terreno de forma célere e contínua", adianta a empresa, que agradece o apoio da Proteção Civil, autarquia, empresas do Grupo Águas de Portugal e da E-Redes, pela disponibilização de recursos necessários à reposição do normal funcionamento do sistema.

A Águas do Centro Litoral esclarece que "continua a recorrer a geradores em todas as captações, estações elevatórias e na estação de tratamento de água do Paul, Monte Redondo, no concelho de Leiria", para garantir o funcionamento regular das instalações.

Já no concelho de Ansião (Leiria), "prevê-se que a situação fique igualmente regularizada, durante o dia de hoje, assegurando o fornecimento de água aos pontos de entrega da APIN [Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior], com recurso a geradores em todo o sistema".

"Esta regularização foi condicionada por uma rotura numa conduta", já resolvida, assinala a AdCL, salientando que "a reposição do normal fornecimento de água revelou-se mais exigente do que inicialmente previsto, devido às dificuldades de acesso às instalações e ao reabastecimento de combustível".

As equipas técnicas da AdCL mantêm um acompanhamento permanente da situação em ambos os concelhos, nomeadamente no que respeita ao abastecimento de combustível aos geradores.

A AdCL, do Grupo Águas de Portugal, é a entidade gestora responsável pelo sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Centro Litoral de Portugal, integrando 30 municípios e uma população servida de 728 mil habitantes.

A empresa gere quatro estações de tratamento de água e sete outras instalações de tratamento de água, 201 estações elevatórias de abastecimento de água e saneamento e 60 reservatórios, 68 estações de tratamento de águas residuais e 1.239 quilómetros de condutas de água e emissários de saneamento.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

No sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi prolongada este domingo, após uma reunião do Conselho de Ministros, até dia 8 de fevereiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias