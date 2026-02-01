Cerca de 159 mil clientes ainda sem eletricidade, maioria no distrito de Leiria

A E-Redes informou que, às 19h00 de hoje, cerca de 159 mil clientes permaneciam sem eletricidade devido aos efeitos da depressão Kristin, sendo a maioria no distrito de Leiria, com aproximadamente 116 mil clientes afetados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Outros distritos particularmente impactados são Santarém (27 mil), Castelo Branco (10 mil) e Coimbra (2 mil).

Em comunicado, a empresa responsável pela distribuição de eletricidade em Portugal destacou que os trabalhos de reparação estão concentrados na reposição da rede de alta e média tensão na zona Centro do país, mobilizando todos os meios operacionais disponíveis, humanos e técnicos, incluindo três centrais móveis, mais de 400 geradores, drones e helicópteros para avaliação dos danos em Leiria.

"É neste momento prioritário repor a rede de alta tensão, com 680 quilómetros (km) danificados no distrito de Leiria, energizar as três subestações que ainda estão sem alimentação e reparar os 46 postes partidos neste nível de tensão", refere a E-Redes. Segue-se a reparação da rede de média tensão, com mais de 600 postes partidos ou danificados, totalizando cerca de 3.750 km de rede nos distritos afetados, e a resolução dos problemas de baixa tensão sempre que possível, detalha a empresa.

A E-Redes acrescentou que a colocação de geradores em hospitais e outros serviços essenciais, como água, telecomunicações e proteção civil, continua a ser uma prioridade, assim como a instalação de geradores nas sedes de concelho ainda sem energia.

A empresa alertou que os danos severos na infraestrutura, as condições de mobilidade e os destroços no terreno estão a condicionar a reposição da eletricidade.

A previsão de agravamento do mau tempo nos próximos dias poderá provocar novas avarias, incluindo em outras regiões do país.

Cerca de 1.200 operacionais da empresa estão a trabalhar em contínuo no terreno, estando a ser feito um reforço de pessoas e equipamentos na zona Centro do país, vindos de outras áreas.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No sábado, dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi prolongada hoje, após uma reunião do Conselho de Ministros, até dia 8 de fevereiro.