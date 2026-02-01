Ouvir
Lourinhã

Detido suspeito de assassinar Maria Amaral, filha da atriz Delfina Cruz

01 fev, 2026 - 00:13 • Redação

Polícia Judiciária vai "realizar diligências tendo em vista o levantamento do cadáver do sítio onde foi escondido".

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem suspeito de assassinar Maria Amaral, filha da atriz Delfina Cruz.

O presumível homicida da agente imobiliária, desaparecida desde 19 de janeiro, foi detido numa operação policial realizada este sábado na Lourinhã, no distrito de Lisboa.

"A investigação, desenvolvida de forma célere e ininterrupta, permitiu recolher um conjunto robusto de indícios e provas que possibilitaram identificar o presumível autor do crime", indica a PJ, em comunicado.

Nas perícias realizadas durante uma busca à casa do suspeito, os inspetores da Polícia Judiciária encontraram vestígios de sangue "relevantes", que "vieram a corroborar as fortes suspeitas".

A PJ adianta que, agora, vai "realizar diligências tendo em vista o levantamento do cadáver do sítio onde foi escondido".

O suspeito, detido pela Unidade Nacional de Contraterrorismo, será agora presente a um juiz para primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

"A investigação prossegue com vista ao cabal apuramento das circunstâncias em que o crime ocorreu", refere o comunicado da Polícia Judiciária. Os motivos e os contornos do crime não foram revelados.

