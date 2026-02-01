"Eleitores devem verificar antes de sair de casa" onde podem votar este domingo

As mesas de voto antecipado para a segunda volta das eleições presidenciais abriram esta manhã de domingo, num dia marcado por alterações de última hora devido ao agravamento do estado do tempo. A administração eleitoral decidiu mudar os locais de votação em seis municípios: Alcácer do Sal, Leiria, Torres Vedras, Alvaiázere, Vieira do Minho e Silves.

O porta‑voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), André Wemans, alertou que todos os eleitores inscritos devem confirmar a informação mais recente enviada por SMS.

Segundo o responsável, é essencial que “os eleitores verifiquem antes de sair de casa” o local onde devem votar, uma vez que a administração eleitoral enviou novas mensagens a atualizar as alterações que ocorreram nas últimas horas.

"A recomendação para os eleitores é tentarem verificar antes de sair de casa, isto para aqueles que queiram ir de facto votar e que estejam registados para isso", disse à Renascença.



No total, 309 mil eleitores inscreveram‑se para votar antecipadamente. Quem não conseguir exercer o voto este domingo poderá fazê‑lo no dia oficial das eleições, 8 de fevereiro.