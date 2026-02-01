Ouvir
Mau tempo

Fundo de Emergência da Cáritas de Leiria com 250 mil euros em menos de 48 horas

01 fev, 2026 - 11:35 • Lusa

O fundo, financiado por donativos recolhidos por MB WAY, transferência bancária ou donativo "online", foi criado na sexta-feira à tarde após a Cáritas ter participado numa reunião da Proteção Civil com o Município de Leiria.

O Fundo de Emergência Social de Apoio às Vítimas da Tempestade Kristin criado pela Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima atingiu 250 mil euros em menos de 48 horas.

"A Cáritas Diocesana de Leiria encontra-se com grandes dificuldades em aceder à conta, tendo em conta também os grandes problemas com as telecomunicações. Contudo, já poderemos afirmar com toda a certeza, que já angariámos cerca de 250 mil euros", declarou Nelson Costa, diretor de serviços.

O fundo, financiado por donativos recolhidos por MB WAY, transferência bancária ou donativo "online", foi criado na sexta-feira à tarde após a Cáritas ter participado numa reunião da Proteção Civil com o Município de Leiria, e em sintonia com o bispo diocesano, José Ornelas.

Segundo este responsável, no decorrer da próxima semana, o objetivo é "entrar em contacto com os diversos municípios que fazem parte da área geográfica da Diocese de Leiria-Fátima".

"Vamos criar uma equipa multidisciplinar, composta por elementos da Cáritas Diocesana de Leiria e com outros elementos dos concelhos vizinhos", adiantou Nelson Costa.

O diretor de serviços esclareceu ainda que vai ser feito "um levantamento efetivo das necessidades das pessoas, a nível de habitações e tudo o mais", para depois esta entidade "canalizar, da melhor forma, e dignificar também o dinheiro" que lhe foi confiado e evitar erros do passado.

Questionado sobre que tipo de ajudas chegam à Cáritas, Nelson Costa exemplificou com alimentos.

"O Município de Leiria já suspendeu a recolha de bens alimentares e de produtos de higiene. A Cáritas Diocesana de Leiria não o fez, porque a nossa área de intervenção não é só Leiria, mas também os outros concelhos vizinhos", como Batalha, Marinha Grande, Porto de Mós, Ourém ou parte de Pombal, explicou.

No sábado, a pedido de uma entidade pública de Alvaiázere, foram encaminhados bens para cerca de 30 pessoas, referiu.

"A generosidade e a solidariedade nos dias de hoje também não podem ter limites geográficos de intervenção", destacou, dando conta que aquelas surgem de todas as formas e locais.

Nelson Costa relatou que, na sexta-feira, uma mulher saiu do trabalho, no Porto, pelas 18:00, e chegou a Leiria com o carro cheio de bens, para sublinhar que iniciativas como esta repetem-se.

Na sexta-feira, a Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima anunciou o reforço do apoio à comunidade, para assegurar que ninguém fica sem resposta, devido ao impacto do mau tempo, que também danificou instalações da instituição.

Referindo que acompanha com elevada preocupação a situação de emergência que ainda se vive em vários locais da região, "onde persistem falhas significativas no fornecimento de eletricidade, no abastecimento de água e nas comunicações, afetando um número considerável de famílias e instituições", a Cáritas coloca "à disposição todos os seus recursos humanos, logísticos e sociais para apoiar as pessoas em maior situação de vulnerabilidade".

A Cáritas está também a recolher alimentos não perecíveis, produtos de higiene, lonas, cordas e outros materiais essenciais na sede da instituição, em Leiria.

