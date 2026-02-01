Ouvir
Mau tempo. Ativado Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil

01 fev, 2026 - 23:23 • Lusa

Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi ativado face ao agravamento do risco para pessoas e bens. Governo prolongou situação de calamidade até 8 de fevereiro.

O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi hoje ativado em todo o território nacional, devido à previsão de "agravamento do cenário de risco para pessoas e bens" nos próximos dias, após os estragos causados pela depressão Kristin.

A ativação do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC) foi aprovada por unanimidade na primeira reunião extraordinária de 2026 da Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC), presidida pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, refere um comunicado da CNPC.

Esta decisão prende-se com a "elevada precipitação esperada e seus impactos do ponto de vista hidrológico, nomeadamente ao nível de cheias e inundações (...), efeitos [que] incidem de forma cumulativa sobre um território já afetado pelas consequências da recente depressão Kristin", segundo o comunicado.

"Com a ativação do PNEPC ficam preventivamente garantidos mecanismos de coordenação reforçados, integrados e de âmbito nacional", indicou a CNPC, destacando "em particular, o estabelecimento de um fluxo de informação ininterrupto entre todas as áreas governativas e as entidades envolvidas, em apoio à direção do plano", que será assumida pela ministra.

A CNPC adiantou ainda que "os mecanismos previstos no PNEPC serão acionados de forma gradual e flexível, em função da evolução da situação e sempre que tal se revele necessário, com o objetivo de assegurar uma resposta eficaz e articulada à situação de risco".

Segundo a Comissão Nacional de Proteção Civil, órgão de coordenação política em matéria de proteção civil, na reunião "participaram os responsáveis das várias entidades que integram o Sistema Nacional de Proteção Civil", que não prestaram declarações à comunicação social. Os trabalhos centraram-se na análise da situação hidrometeorológica adversa e na avaliação da sua evolução previsível.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, além de vários feridos e desalojados.

A Câmara da Marinha Grande contabilizou ainda uma outra vítima mortal no concelho.

No sábado, dois homens morreram ao caírem dos telhados que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.

Na madrugada de hoje, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono, com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, especialmente linhas ferroviárias, encerramento de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território continental, Coimbra e Santarém foram os distritos com mais estragos registados.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi hoje prolongada até 8 de fevereiro, numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

