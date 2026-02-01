Oleiros disponibiliza geradores nos maiores aglomerados populacionais

O município de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, está a disponibilizar geradores para alguns pontos do concelho com maior aglomerado populacional.

Numa nota publicada este domingo nas redes sociais, a Câmara de Oleiros explicou que a colocação dos equipamentos está a ser feita em colaboração com várias entidades, nomeadamente a E-Redes, o Exército, o Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa, empresas e particulares.

Contudo, a autarquia salientou que, atendendo à situação que se vive em toda a região Centro, estes equipamentos começam a escassear.

"A utilização de geradores é a solução de recurso, mas que não resolve em locais onde a rede de distribuição revela problemas. Esta situação deve-se a danos localizados, uma vez que a rede se encontra dividida em diferentes circuitos e fases", acrescenta a nota.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, além de vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No sábado, dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono, com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou condicionamento de estradas e serviços de transporte (em especial linhas ferroviárias), fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos mais afetados, sendo Leiria o ponto de entrada da depressão no território.

O Governo decretou situação de calamidade, prolongada este domingo, após reunião do Conselho de Ministros, até ao dia 8 de fevereiro.