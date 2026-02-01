Ouvir
Retomadas buscas por homem desaparecido após naufrágio no Douro

01 fev, 2026 - 13:24 • Lusa

A Autoridade Marítima retomou, na manhã de hoje, as buscas pelo homem de cerca de 40 anos, de nacionalidade brasileira, que desapareceu após uma embarcação de recreio ter naufragado, no sábado, junto à Ponte do Freixo, no Porto.

A Autoridade Marítima retomou, na manhã de domingo, as buscas pelo homem de cerca de 40 anos, de nacionalidade brasileira, que desapareceu após uma embarcação de recreio ter naufragado, no sábado, junto à Ponte do Freixo, no Porto.

Em comunicado, a Autoridade Marítima explicou que as buscas, na margem do Rio Douro, estão a ser efetuadas por elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro e tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro.

Ao início da tarde de sábado, por volta das 15:00, os Bombeiros Sapadores do Porto receberam um alerta para uma pequena embarcação que se teria virado quando seguiam nela duas pessoas, sendo que uma teria conseguido sair e nadar até às margens do rio.

A Autoridade Marítima informou ao final de dia de sábado que se tratava de um homem também com cerca de 40 anos que se encontra bem fisicamente e que se desconheciam as causas na origem do naufrágio.

No mesmo dia, durante as buscas, os tripulantes da Estação Salva-vidas detetaram ainda "uma embarcação semirrígida que ficou presa", tendo sido resgatadas "as três pessoas que seguiam a bordo da mesma", todas "bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

