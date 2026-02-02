Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

1.500 metros cúbicos de água por segundo. Alqueva retoma descargas face a "caudais elevados"

02 fev, 2026 - 11:49 • Lusa

As descargas controladas no Alqueva tinham sido iniciadas às 16h00 de quarta-feira, através da abertura dos descarregadores de meio fundo, para responder ao facto de a albufeira se encontrar próxima do Nível de Pleno Armazenamento.

A+ / A-

A Barragem do Alqueva voltou esta segunda-feira a efetuar descargas de água devido à "persistência de caudais afluentes elevados" provocados pelas chuvas intensas, retomando uma operação iniciada na quarta-feira e interrompida após 48 horas, anunciou a empresa.

Em comunicado, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) indicou que, face à "persistência de caudais afluentes elevados", foi necessário "proceder à abertura dos descarregadores de meio-fundo" da barragem.

Assim, desde as 9h00 de hoje, que Alqueva "está a libertar um caudal de descarga inicial de 600 metros cúbicos por segundo (m3/s), que, somado ao caudal turbinado (800 m3/s), perfaz um caudal total lançado de 1.400 m3/s a jusante da barragem", adiantou.

Segundo a EDIA, esta abertura dos descarregadores de meio-fundo aconteceu depois de, na noite passada, a barragem de Alqueva ter recebido "um grande volume de água devido às chuvas intensas, com afluências na ordem dos 3.000 m3/s".

A água proveniente das descargas de Alqueva vai seguir até à Barragem do Pedrógão, que também está integrada neste empreendimento de fins múltiplos e já está a descarregar desde o passado dia 21 deste mês para o Rio Guadiana.

"Na Barragem de Pedrógão, o caudal descarregado é de 1.500 m3/s", assinalou.

Perante o risco de cheias, a empresa recomenda às populações que adotem "comportamentos de precaução nas zonas potencialmente afetadas" e pede a "colaboração de todas as entidades e populações ribeirinhas na prevenção de situações de risco".

"A EDIA encontra-se a acompanhar permanentemente a evolução da situação, procedendo aos ajustamentos operacionais que se revelem necessários e assegurando a articulação contínua com as entidades competentes", assinalou.

Neste comunicado, a empresa salientou que "a gestão controlada dos caudais permitiu reduzir o risco de cheias a jusante, protegendo populações e bens ao longo do Rio Guadiana".

"O episódio demonstra a importância da Barragem de Alqueva, enquanto estrutura essencial, também para controlar caudais elevados e garantir maior segurança face a fenómenos meteorológicos extremos", acrescentou.

Na sexta-feira à tarde, depois de cerca de 48 horas em descarga, a operação foi interrompida, porque o nível de armazenamento tinha sido controlado, explicou à Lusa, no sábado, o presidente da EDIA, José Pedro Salema.

As descargas controladas no Alqueva tinham sido iniciadas às 16:00 de quarta-feira, através da abertura dos descarregadores de meio fundo, para responder ao facto de a albufeira se encontrar próxima do Nível de Pleno Armazenamento.

A última operação de descargas controladas nesta barragem, situada entre Portel, no distrito de Évora, e Moura, no distrito de Beja, havia sido efetuada em 2013, também para gerir o volume de água da albufeira, que se aproximou da capacidade máxima de armazenamento (antes disso tinha acontecido por mais duas vezes).

A cota máxima da albufeira de Alqueva é a 152, que corresponde a uma capacidade total de armazenamento de 4.150 hectómetros cúbicos de água.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias