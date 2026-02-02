"Alerta quinta-feira". APA com "dois dias" para preparar "novo evento extremo"

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) antecipa uma semana "muito complicada" em termos meteorológicos e de gestão dos caudais dos rios.

Em entrevista à Renascença, o presidente da APA, José Pimenta Machado, alerta que para "quinta-feira, depois do almoço, haverá um novo evento extremo, com mais chuva, de norte a sul do país".

O cenário deverá repetir-se no próximo fim de semana e, por isso, José Pimenta Machado, sublinha que a APA tem "terça e quarta-feira, ou seja, dois dias para se preparar" e preparar uma previsível nova subida dos caudais dos rios e novo risco de cheias.

Sobre a chuva que caiu nas últimas horas e a gestão que foi necessário fazer dos caudais dos cursos de água em todo o país, José Pimenta Machado diz que "as coisas correram bem".

"Os caudais subiram na bacia do Sado, mas agora tem tendência para descer, enquanto, no Douro, em toda a bacia, em Amarante, Chaves, Gaia, Porto e Régua, também tudo correu bem", exemplifica.

Já no Mondego, Pimenta Machado reconhece que "era a bacia que mais preocupava", mas também aí as "medidas drásticas para baixar as albufeiras e controlar o caudal em Coimbra" terão resultado e, apesar de "a albufeira estar a subir ligeiramente", a situação é, diz, "controlável".

No Vouga, neste momento, "a zona de Águeda, do lado esquerdo, toda a zona dos campos está inundável, assim como uma pequena zona da malha urbana, mas também é muito controlável".

No Tejo, a APA "está a mudar os caudais para tentar minimizar o efeito das cheias, mas de facto as medidas que se tomaram foram ajustadas" e, portanto, foi possível "controlar as cheias".

Quando questionado sobre o quadro para as próximas horas, Pimenta Machado admite não ser previsível que ocorram inundações, nomeadamente em zonas urbanas.