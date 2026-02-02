Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

"Alerta quinta-feira". APA com "dois dias" para preparar "novo evento extremo"

02 fev, 2026 - 11:47 • Hugo Monteiro

Agência Portuguesa do Ambiente alerta para novo evento extremo a partir de quinta-feira, com mais chuva em todo o território do continente e risco acrescido de subida dos caudais dos rios. Hoje, "as coisas correram bem".

A+ / A-

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) antecipa uma semana "muito complicada" em termos meteorológicos e de gestão dos caudais dos rios.

Em entrevista à Renascença, o presidente da APA, José Pimenta Machado, alerta que para "quinta-feira, depois do almoço, haverá um novo evento extremo, com mais chuva, de norte a sul do país".

O cenário deverá repetir-se no próximo fim de semana e, por isso, José Pimenta Machado, sublinha que a APA tem "terça e quarta-feira, ou seja, dois dias para se preparar" e preparar uma previsível nova subida dos caudais dos rios e novo risco de cheias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sobre a chuva que caiu nas últimas horas e a gestão que foi necessário fazer dos caudais dos cursos de água em todo o país, José Pimenta Machado diz que "as coisas correram bem".

"Os caudais subiram na bacia do Sado, mas agora tem tendência para descer, enquanto, no Douro, em toda a bacia, em Amarante, Chaves, Gaia, Porto e Régua, também tudo correu bem", exemplifica.

Já no Mondego, Pimenta Machado reconhece que "era a bacia que mais preocupava", mas também aí as "medidas drásticas para baixar as albufeiras e controlar o caudal em Coimbra" terão resultado e, apesar de "a albufeira estar a subir ligeiramente", a situação é, diz, "controlável".

No Vouga, neste momento, "a zona de Águeda, do lado esquerdo, toda a zona dos campos está inundável, assim como uma pequena zona da malha urbana, mas também é muito controlável".

No Tejo, a APA "está a mudar os caudais para tentar minimizar o efeito das cheias, mas de facto as medidas que se tomaram foram ajustadas" e, portanto, foi possível "controlar as cheias".

Quando questionado sobre o quadro para as próximas horas, Pimenta Machado admite não ser previsível que ocorram inundações, nomeadamente em zonas urbanas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias