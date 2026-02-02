Barco que naufragou sábado no rio Douro encontrado em praia de Vila do Conde

O barco que naufragou no sábado no rio Douro, junto à ponte do Freixo, no Porto, foi encontrado esta segunda-feira na praia Pinhal dos Elétricos, em Vila do Conde, revelou à Lusa o comandante adjunto da Capitania do Douro.

"O barco foi encontrado pelas 15h00" desta segunda-feira, acrescentou Pedro Cervaens, confirmando que o quarto dia de buscas terminou sem que fosse encontrado o corpo do segundo homem que seguia a bordo.

Segundo o oficial, a embarcação foi encontrada com "os flutuadores da proa, quer de bombordo, quer de estibordo, esvaziados".

"Comparativamente com os outros mais a ré da embarcação, estavam mais esvaziados, o que pode ser um indicador de que o problema pode ter sido uma entrada de água a partir daí", acrescentou Pedro Cervaens.