Cais palafítico da Carrasqueira com destruição parcial e apelo a doação de madeira

02 fev, 2026 - 19:57 • Lusa
O Cais Palafítico da Carrasqueira, na freguesia da Comporta, concelho de Alcácer do Sal, ficou parcialmente destruído, na madrugada desta segunda-feira, devido a ventos fortes e ao pico da maré, com danos em acessos e redes de pesca.
"O cais palafítico está em muito mau estado", com "muitos cais de acesso às várias embarcações [de pesca] destruídos, redes por baixo das madeiras partidas" e arrastadas "por cima da lama", relatou à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia da Comporta, no distrito de Setúbal, Cesário Severino.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O autarca, eleito como independente pelo PS e a cumprir o seu primeiro mandato, explicou que os danos ocorreram, durante a madrugada desta segunda-feira, na altura da "preia-mar, associada aos ventos violentos".
Isto "fez com que a água saltasse aquilo a que chamamos os 'muros da maré'", destruindo "várias construções em madeira", precisou o autarca, acrescentando que o alerta foi dado por um dos pescadores daquela comunidade, na manhã desta segunda-feira.
Segundo Cesário Severino, o mau tempo que se fez sentir "levantou ainda uma pequena embarcação e empurrou-a para cima do cais, onde ficou presa".
"Pelo menos 50% ou mais das pequenas pontes que levam às embarcações de pesca foram destruídas", estimou o autarca, sublinhando que esta situação "causa prejuízos avultados" aos cerca de 30 pescadores desta pequena comunidade e que "utilizam este cais" e "não têm alternativas".
Ainda de acordo com o presidente da Junta de Freguesia da Comporta, para resolver esta situação, os pescadores apelaram hoje às empresas para a doação de "estacas e madeiras robustas" para que possam substituir as que foram destruídas e, assim, reconstruírem os acessos às embarcações.
Mau tempo
Número exclui pessoal em alerta, bem como os milit(...)
Além da destruição, lamentou, as descargas das barragens estão também a afetar a pesca do choco na "zona da bacia do Sado, que se encontra com uma forte presença de água doce".
"Esta alteração das condições do estuário tem impedido a subida do pescado, nomeadamente do choco, que é a principal espécie capturada nesta altura do ano", alertou.
Construído nas décadas de 50 e 60 do século passado, o Cais Palafítico da Carrasqueira é um dos locais mais visitados do concelho, sendo considerado uma "obra-prima da arquitetura popular", de acordo com o "site" oficial da Câmara de Alcácer do Sal, consultado pela Lusa.
"Único na Europa, está construído em estacas de madeira irregulares, aparentemente frágeis, que servem de embarcadouro aos barcos de pesca que ali acostam", pode ler-se.
Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.
Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.
O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos, um deles Alcácer do Sal, e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.