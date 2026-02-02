Cais palafítico da Carrasqueira com destruição parcial e apelo a doação de madeira

O Cais Palafítico da Carrasqueira, na freguesia da Comporta, concelho de Alcácer do Sal, ficou parcialmente destruído, na madrugada desta segunda-feira, devido a ventos fortes e ao pico da maré, com danos em acessos e redes de pesca.

"O cais palafítico está em muito mau estado", com "muitos cais de acesso às várias embarcações [de pesca] destruídos, redes por baixo das madeiras partidas" e arrastadas "por cima da lama", relatou à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia da Comporta, no distrito de Setúbal, Cesário Severino.

O autarca, eleito como independente pelo PS e a cumprir o seu primeiro mandato, explicou que os danos ocorreram, durante a madrugada desta segunda-feira, na altura da "preia-mar, associada aos ventos violentos".

Isto "fez com que a água saltasse aquilo a que chamamos os 'muros da maré'", destruindo "várias construções em madeira", precisou o autarca, acrescentando que o alerta foi dado por um dos pescadores daquela comunidade, na manhã desta segunda-feira.

Segundo Cesário Severino, o mau tempo que se fez sentir "levantou ainda uma pequena embarcação e empurrou-a para cima do cais, onde ficou presa".

"Pelo menos 50% ou mais das pequenas pontes que levam às embarcações de pesca foram destruídas", estimou o autarca, sublinhando que esta situação "causa prejuízos avultados" aos cerca de 30 pescadores desta pequena comunidade e que "utilizam este cais" e "não têm alternativas".

Ainda de acordo com o presidente da Junta de Freguesia da Comporta, para resolver esta situação, os pescadores apelaram hoje às empresas para a doação de "estacas e madeiras robustas" para que possam substituir as que foram destruídas e, assim, reconstruírem os acessos às embarcações.