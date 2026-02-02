Câmara de Lisboa promove retirada de "bicicletas obsoletas" do espaço público

Também a vereação do Bloco de Esquerda (BE) na Câmara de Lisboa defendeu que a atuação da Polícia Municipal "é contraditória com os objetivos municipais de promoção da mobilidade sustentável" e representa "um ataque injustificável" aos utilizadores de bicicleta n uma cidade que continua a permitir o estacionamento abusivo de automóveis em passeios.

A MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta contestou esta intervenção "desproporcionada, socialmente injusta e potencialmente carecida de fundamento legal claro, sobretudo quando comparada com o tratamento dado a automóveis estacionados ilegalmente".

Nos últimos dias, a Polícia Municipal de Lisboa foi fotografada a cortar cadeados e a remover bicicletas da via pública, sem aviso prévio aos proprietários.

"Neste momento, a intervenção incide sobretudo na retirada de bicicletas obsoletas, nomeadamente sem rodas, enferrujadas ou partidas que se encontram no espaço público e as que se encontram amarradas a sinais de trânsito e corrimãos", indicou a câmara, em resposta à agência Lusa.

A Câmara de Lisboa disse esta segunda-feira que a Polícia Municipal está a remover veículos "abandonadas na via pública" , intervenção que incide também na "retirada de bicicletas obsoletas", e indicou que existem "inúmeras reclamações" sobre estacionamento em cima dos passeios.

"Segundo dados disponibilizados pela própria Polícia Municipal, no dia 27 de janeiro foram retiradas 14 bicicletas em vários pontos da cidade", indicou o BE, no requerimento apresentado para exigir "explicações imediatas" ao presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD).

Em resposta à Lusa, a câmara disse que a Polícia Municipal está "a desenvolver, um pouco por toda a cidade, ações destinadas à remoção de bicicletas, motas e viaturas abandonadas na via pública", sublinhando que uma das principais preocupações é "garantir e manter a segurança para a circulação de peões no espaço que lhes é reservado".

De acordo com a autarquia, a Polícia Municipal tem recebido "inúmeras reclamações" de munícipes de várias freguesias da cidade relativamente à existência de bicicletas, ciclomotores, trotinetes e atrelados estacionados sobre passeios, "em flagrante violação do Código da Estrada" e prejudicando a circulação de peões, nomeadamente de pessoas com dificuldades de locomoção, de invisuais, pessoas com carrinhos de bebés, entre outros.

"Às bicicletas, tal como aos restantes veículos, se aplica o Código da Estrada, prevendo este, no seu art.º 164.º, as condições em que podem ser removidos", expôs a câmara, acrescentando que o mesmo sucede com as trotinetes, que são rebocadas pela Polícia Municipal "em números muito elevados todos os meses".

No caso em concreto das bicicletas, o município explicou que os veículos removidos nos últimos dias encontravam-se "numa das situações previstas no preceito legal" e indicou que "todos os veículos são removidos para o parque de viaturas da Polícia Municipal de Lisboa, devendo os seus proprietários, se assim entenderem, dirigir-se ao local para as poderem reaver".

Segundo dados disponibilizados pela Câmara de Lisboa, a Polícia Municipal removeu um total de 5.400 trotinetes e bicicletas em 2024, número que foi ligeiramente superior em 2025, com a remoção de 5.505 trotinetes e bicicletas do espaço público.