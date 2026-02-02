Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Energia

Como devem ser utilizados os geradores? DGS alerta para cuidados durante mau tempo

02 fev, 2026 - 22:20 • Catarina Magalhães

Sem qualquer cheiro, "um gerador pequeno liberta monóxido de carbono suficiente para, num espaço fechado ou semi-fechado, matar em 10 a 15 minutos". A DGS partilha uma lista de recomendações para a utilização deste equipamento em segurança após quase 30 casos de intoxicação desde sábado.

A+ / A-

Veja também:

Após quase 30 casos de intoxicação com origem em geradores desde sábado, contando inclusive com a morte de um homem de 74 anos em Leiria, a Direção-Geral da Saúde (DGS) partilhou esta segunda-feira um conjunto de recomendações na rede social Facebook.

Com o frio, a população afetada pela falta de energia devido à passagem da tempestade Kristin procurou o conforto das lareiras ou socorreu-se de geradores. No entanto, estes equipamentos libertam monóxido de carbono, que pode ser fatal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo as autoridades, "um gerador pequeno liberta monóxido de carbono suficiente para, num espaço fechado ou semi-fechado, matar em 10 a 15 minutos".

Ou seja, este gás é invisível, não tem cheiro, é tóxico e "mata em silêncio".

A DGS alerta ainda que é mais perigoso utilizar geradores dentro e perto de casa durante a noite ou enquanto se dorme.

Caso detete a libertação de monóxido de carbono ou sintomas de intoxicação, ligue de imediato a linha de emergência 112.

Leia as recomendações para a utilização deste equipamento em segurança.

Quais são os conselhos da DGS?

  • Não utilizar geradores em espaços fechados, como casas, garagens e arrecadações, mesmo com portas ou janelas abertas;
  • Garantir que o gerador está afastado pelo menos seis metros do edifício em causa, uma distância equivalente a dois automóveis;
  • Apontar o tubo de escape para longe de casas, portas ou sistemas de ventilação, considerando a direção do vento.

E se suspeitar a libertação de monóxido de carbono?

  1. Sair imediatamente para o exterior com todas as pessoas;
  2. Ligar a linha de emergência 112 e indicar "suspeita de intoxicação por monóxido de carbono";
  3. Permanecer no exterior e não regressar até autorização por profissionais.

Que sintomas podem corresponder a uma intoxicação deste género?

  • Perda de consciência;
  • Dor de cabeça persistente;
  • Tonturas ou sensação de desmaio;
  • Náuseas e vómitos sem causa aparente;
  • Cansaço ou fraqueza fora do normal;
  • Confusão, dificuldade em pensar ou falar;
  • Sonolência excessiva;
  • Falta de ar.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?

Explicador Renascença

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?

No Explicador Renascença da tarde desta segunda-fe(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias