Como devem ser utilizados os geradores? DGS alerta para cuidados durante mau tempo

Após quase 30 casos de intoxicação com origem em geradores desde sábado, contando inclusive com a morte de um homem de 74 anos em Leiria, a Direção-Geral da Saúde (DGS) partilhou esta segunda-feira um conjunto de recomendações na rede social Facebook.

Com o frio, a população afetada pela falta de energia devido à passagem da tempestade Kristin procurou o conforto das lareiras ou socorreu-se de geradores. No entanto, estes equipamentos libertam monóxido de carbono, que pode ser fatal.

Segundo as autoridades, "um gerador pequeno liberta monóxido de carbono suficiente para, num espaço fechado ou semi-fechado, matar em 10 a 15 minutos".

Ou seja, este gás é invisível, não tem cheiro, é tóxico e "mata em silêncio".

A DGS alerta ainda que é mais perigoso utilizar geradores dentro e perto de casa durante a noite ou enquanto se dorme.

Caso detete a libertação de monóxido de carbono ou sintomas de intoxicação, ligue de imediato a linha de emergência 112.

Leia as recomendações para a utilização deste equipamento em segurança.



Quais são os conselhos da DGS?

Não utilizar geradores em espaços fechados, como casas, garagens e arrecadações, mesmo com portas ou janelas abertas;

Garantir que o gerador está afastado pelo menos seis metros do edifício em causa, uma distância equivalente a dois automóveis;