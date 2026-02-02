Como devem ser utilizados os geradores? DGS alerta para cuidados durante mau tempo

02 fev, 2026 - 22:20 • Catarina Magalhães
Veja também:
Após quase 30 casos de intoxicação com origem em geradores desde sábado, contando inclusive com a morte de um homem de 74 anos em Leiria, a Direção-Geral da Saúde (DGS) partilhou esta segunda-feira um conjunto de recomendações na rede social Facebook.
Com o frio, a população afetada pela falta de energia devido à passagem da tempestade Kristin procurou o conforto das lareiras ou socorreu-se de geradores. No entanto, estes equipamentos libertam monóxido de carbono, que pode ser fatal.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo as autoridades, "um gerador pequeno liberta monóxido de carbono suficiente para, num espaço fechado ou semi-fechado, matar em 10 a 15 minutos".
Ou seja, este gás é invisível, não tem cheiro, é tóxico e "mata em silêncio".
A DGS alerta ainda que é mais perigoso utilizar geradores dentro e perto de casa durante a noite ou enquanto se dorme.
Caso detete a libertação de monóxido de carbono ou sintomas de intoxicação, ligue de imediato a linha de emergência 112.
Leia as recomendações para a utilização deste equipamento em segurança.
Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.
Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.
O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Explicador Renascença
No Explicador Renascença da tarde desta segunda-fe(...)