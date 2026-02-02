Depressão Leonardo vai afetar Portugal continental a partir de terça-feira

O estado do tempo em Portugal continental vai ser afetado entre a tarde de terça-feira e sábado pela depressão Leonardo, prevendo-se chuva persistente e, por vezes forte, queda de neve, vento e agitação marítima forte, indicou esta segunda-feira o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que Portugal continental irá começar a sentir os efeitos da depressão Leonardo "inicialmente com a aproximação ao Baixo Alentejo e Algarve de um sistema frontal a ela associado, a partir do final da tarde" de terça-feira, "com precipitação persistente e por vezes forte e rajadas de vento que podem atingir 75 quilómetros/hora no litoral a sul do Cabo Mondego e 95 quilómetros/hora nas terras altas".

O sistema frontal irá estender-se gradualmente às outras regiões do continente durante quarta-feira, prevendo-se que "o período com valores acumulados de precipitação mais elevados e vento mais intenso seja na noite" de quarta para quinta-feira, "passando gradualmente a regime de aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, com queda de neve acima de 1500/1600 metros, baixando gradualmente a cota para 1200/1400 metros".

O vento soprará temporariamente mais fraco entre a tarde de quinta-feira e a manhã de sexta-feira, acrescenta o IPMA.

Ainda de acordo com as previsões, os maiores valores acumulados de chuva deverão registar-se nas regiões montanhosas do Norte e Centro, podendo, entre terça-feira e sábado, "atingir 150 a 250 mm (litros/m2) em alguns locais".

A agitação marítima será forte durante esse período, estando previstas ondas do quadrante oeste até seis metros de altura na costa ocidental, "podendo atingir 11 metros de altura máxima, diminuindo temporariamente" entre a tarde de quarta e a manhã de quinta-feira.

Devido a estas previsões, o IPMA emitiu avisos laranja, o segundo mais grave, e amarelo para "precipitação, neve, rajada de vento e agitação marítima".

Na nota, o IPMA explica que a depressão Leonardo deverá estar na quarta-feira a 1.100 quilómetros a norte do arquipélago dos Açores.

O aviso laranja emitido pelo IPMA indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.