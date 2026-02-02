Escolas de Leiria reabrem a partir de quarta-feira

A maioria das escolas de Leiria deve reabrir a partir de quarta-feira. A garantia foi dada esta segunda-feira pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, depois de uma reunião com diretores e autarcas de 10 concelhos afetados pelo mau tempo.

Em declarações aos jornalistas, em Leiria, Fernando Alexandre admite que os problemas não vão ficar já todos resolvidos, mas que já será possível o regresso às aulas.

"No máximo até segunda-feira a grande maioria [das escolas] estará toda reaberta. No concelho de Leiria, especificamente, na quarta-feira, a grande maioria estará também a funcionar", disse o governante.

O ministro admite que há "alguns casos difíceis de escolas que têm centenas de alunos e que ficaram inutilizadas ", lembrando que "não é fácil realocar centenas de alunos de um momento para o outro". "Mas será feito com partilha de outras instalações e com a contratação de monoblocos", garante.

Questionado sobre quantos alunos estão sem aulas, o governante preferiu referir que há "muitos milhares de alunos afetados pela situação" e lembrou que muitas escolas da zona organizam-se por semestres, o que significa que, na semana passada, muitas estavam em pausa letiva e só esta segunda-feira retomariam as atividades escolares.

Fernando Alexandre garantiu ainda que, nos planos de reconstrução dos equipamentos públicos, será dada prioridade às escolas, bem como a indicação de um "reforço" do transporte escolar.

"Houve muitos autocarros que ficaram danificados, vai haver um reforço dessa capacidade com novos autocarros", remata.