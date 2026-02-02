Governo vai acionar Mecanismo de Solidariedade da UE e "suportar a intervenção de emergência"

Portugal vai "suportar a intervenção de emergência" e pedir ajuda ao Mecanismo de Solidariedade da União Europeia, mas não vai ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, afirmou esta segunda-feira o ministro da Economia e da Coesão Territorial.

Manuel Castro Almeida falava, em declarações aos jornalistas, após a primeira reunião da estrutura de missão para a recuperação das zonas afetadas pela tempestade Kristin.

O ministro garante que será acionado o Mecanismo de Solidariedade da União Europeia para responder aos prejuízos, que vão ficar acima do valor já estimado. Não será para comprar geradores, porque a Proteção Civil não considera necessário.



Castro Almeida afirma que "quem sabe se temos meios suficientes ou não é a Proteção Civil, que é o serviço adequado para definir essa matéria".

“A Proteção Civil todos os dias é perguntada se é ou não necessário pedir ajuda à Europa. E eles têm vindo a dizer que não”, prosseguiu o governante.

O ministro da Economia sublinha que o Governo vai ativar o Mecanismo de Solidariedade da UE e tem 12 semanas (três meses) para fazer um levantamento exaustivo dos estragos.

Obras financiadas pelo Estado arrancam nos próximos dias

Castro Almeida garante que, enquanto o mecanismo europeu não é acionado, as pessoas atingidas pelo temporal "estão a ter ajuda agora".

"Há 30 mil pessoas no terreno a trabalhar para dar a ajuda que as pessoas precisam", sublinhou.

O ministro explica que a eletricidade é a situação mais complicada de resolver, numa altura em que quase 150 mil clientes ainda estão às escuras, sobretudo no distrito de Leiria.

"É preciso pôr de pé milhares de postes de iluminação pública. Para darmos energia às pessoas é como levar eletricidade pela primeira vez a algumas povoações. Dá o mesmo trabalho do que levar energia pela primeira vez. Veja o tempo que isto vai demorar", afirmou Castro Almeida.

As obras urgentes financiadas pelo Estado arrancam nos próximos dias. A garantia saiu da reunião desta segunda-feira, da estrutura de missão.

O ministro da Economia e Coesão Territorial promete ainda combater a especulação de preços.

"O Estado vai suportar a intervenção de emergência, para impedir o agravamento da situação que já é de si grave. Estivemos a ver com as empresas, por exemplo, encontrar formas de impedir alguma especulação de preços que começa a surgir e fazer o aprovisionamento dos materiais necessários."



Sobre se haverá apoio a fundo perdido para as empresas, o ministro da Economia diz que a primeira resposta será das seguradoras, o Estado garante empréstimos bonificados.



"Não se justifica" pedir ajuda ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil

Antes das declarações do ministro da Economia, o presidente da Proteção Civil defendeu que "não se justifica" pedir ajuda ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, porque as regras europeias não servem para "para pedir telhas nem lonas".

José Manuel Moura falava aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Na sua opinião, "Portugal ainda não esgotou a sua capacidade" de responder aos estragos provocados pela passagem da depressão Kristin.

"Neste momento, todas as situações que foram solicitadas [à Proteção Civil] foram correspondidas. Não temos nenhum meio para dizer à União Europeia que precisamos desta tipologia ou daquela. Não seria para pedir telhas, não seria para pedir lonas, isso são materiais que o país naturalmente tem de ter capacidade de resolver", disse.