Crime

Homem morre após ser atingido a tiro dentro de carro em Queluz

02 fev, 2026 - 23:49 • Lusa

Homem foi baleado várias vezes dentro da viatura pelas 21h30 desta segunda-feira, em Queluz.

Um homem morreu esta segunda-feira depois de ter sido baleado dentro da viatura onde se encontrava em Queluz, concelho de Sintra, distrito de Lisboa, adiantou à Lusa fonte policial.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS) confirmou à Lusa a ocorrência, que teve alerta pelas 21h30.

A notícia foi avançada pelo jornal "Correio da Manhã".

De acordo com a informação inicial, o homem foi baleado várias vezes por uma arma automática quando se encontrava dentro de uma viatura, acrescentou, sem referir mais pormenores.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

