Em Destaque
REN

Janeiro foi o mês com maior consumo de energia elétrica de sempre

02 fev, 2026 - 13:46 • Lusa

Ao longo do mês foram sendo estabelecidos novos máximos no consumo diário, que acabou por se fixar no dia 23 de janeiro.

O mês de janeiro de 2026 teve o maior consumo de energia elétrica de sempre registado no sistema nacional, segundo avançou hoje a REN - Redes Energéticas Nacionais. .

"O consumo atingiu os 5,4 TWh [Terawatt-hora], um crescimento de 8,1% (5,9% com correção de temperatura e dias úteis) face ao mês homólogo do ano anterior, quando se tinha registado o anterior máximo mensal, 5,0 TWh", informou a REN, em comunicado. .

Ao longo do mês foram sendo estabelecidos novos máximos no consumo diário, que acabou por se fixar no dia 23 de janeiro. .

Quanto à produção, janeiro teve condições meteorológicas "particularmente favoráveis tanto para a produção hidroelétrica como para a eólica, com os índices de produtibilidade a registarem respetivamente, 1,33 e 1,35 (médias históricas de 1), tratando-se, em ambos os casos, dos índices mais elevados para o mês de janeiro desde 2014". .

Por outro lado, o índice nas fotovoltaicas registou o menor valor para o mês de janeiro dos registos da REN, empresa responsável pela gestão global do Sistema Elétrico Nacional e do Sistema Nacional de Gás Natural.

No primeiro mês do ano, a produção renovável abasteceu 80% do consumo, com a hidroelétrica a representar 37%, a eólica 35%, a fotovoltaica 4% e a biomassa também 4%, de acordo com a REN. .

"A produção não renovável, através das centrais a gás natural, abasteceu 14% do consumo, enquanto os restantes 6% foram abastecidos através de energia importada", indica.

Já no mercado de gás natural, observou-se o consumo mensal mais elevado desde julho de 2023, com o terminal de GNL de Sines a manter-se a principal fonte de abastecimento do sistema nacional.

O mês de janeiro foi marcado pelo mau tempo, nomeadamente pela passagem da depressão Kristin pelo território português, que provocou vento, chuva, neve e agitação marítima.

