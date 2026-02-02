Ouvir
Mau tempo: 134 mil clientes sem luz há cinco dias

02 fev, 2026 - 20:47 • Ricardo Vieira

As zonas mais críticas nesta altura são Leiria com 95 mil clientes sem energia, Santarém com 22 mil clientes, Castelo Branco com 11 mil e Coimbra com mil pessoas sem eletricidade.

Um total de 134 mil clientes continuavam sem eletricidade às 18h00 desta segunda-feira, cinco dias após a tempestade Kristin, informa a E-Redes.

No balanço anterior, divulgado pelas 13h30, havia 147 mil pessoas sem luz.

Nas horas a seguir à tempestade Kristin, que assolou Portugal continental, na madrugada da passada quarta-feira, 28 de janeiro, um milhão de clientes foram afetados pelo apagão provocado pelos estragos na rede de energia nacional.

Mau tempo: 15 conselhos para se manter em segurança

Meteorologia

Mau tempo: 15 conselhos para se manter em segurança

Precipitação intensa pode provocar cheias; populaç(...)

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, afirmou que o restabelecimento da eletricidade é a situação mais complicada de resolver.

"É preciso pôr de pé milhares de postes de iluminação pública. Para darmos energia às pessoas é como levar eletricidade pela primeira vez a algumas povoações. Dá o mesmo trabalho do que levar energia pela primeira vez. Veja o tempo que isto vai demorar", afirmou Castro Almeida.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Dez pessoas morreram e centenas ficaram desalojadas desde a semana passada na sequência do mau tempo.

O estado do tempo em Portugal continental vai ser afetado entre a tarde de terça-feira e sábado pela depressão Leonardo, prevendo-se chuva persistente e, por vezes forte, queda de neve, vento e agitação marítima forte, indicou esta segunda-feira o IPMA.

Saiba Mais
