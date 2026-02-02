Mau tempo: 134 mil clientes sem luz há cinco dias

02 fev, 2026 - 20:47 • Ricardo Vieira
Um total de 134 mil clientes continuavam sem eletricidade às 18h00 desta segunda-feira, cinco dias após a tempestade Kristin, informa a E-Redes.
No balanço anterior, divulgado pelas 13h30, havia 147 mil pessoas sem luz.
As zonas mais críticas nesta altura são Leiria com 95 mil clientes sem energia, Santarém com 22 mil clientes, Castelo Branco com 11 mil e Coimbra com mil pessoas sem eletricidade.
Nas horas a seguir à tempestade Kristin, que assolou Portugal continental, na madrugada da passada quarta-feira, 28 de janeiro, um milhão de clientes foram afetados pelo apagão provocado pelos estragos na rede de energia nacional.
O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, afirmou que o restabelecimento da eletricidade é a situação mais complicada de resolver.
"É preciso pôr de pé milhares de postes de iluminação pública. Para darmos energia às pessoas é como levar eletricidade pela primeira vez a algumas povoações. Dá o mesmo trabalho do que levar energia pela primeira vez. Veja o tempo que isto vai demorar", afirmou Castro Almeida.
O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Dez pessoas morreram e centenas ficaram desalojadas desde a semana passada na sequência do mau tempo.
O estado do tempo em Portugal continental vai ser afetado entre a tarde de terça-feira e sábado pela depressão Leonardo, prevendo-se chuva persistente e, por vezes forte, queda de neve, vento e agitação marítima forte, indicou esta segunda-feira o IPMA.