Mau tempo: ANACOM admite compensações a clientes sem telecomunicações

A presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) admite ponderar compensações financeiras aos clientes que ficaram sem comunicações na sequência da destruição causada pela tempestade Kristin.

Na tarde desta segunda-feira, à margem da Conferência internacional sobre a Resiliência dos Cabos Submarinos, que decorre até terça-feira na Alfândega do Porto, Sandra Maximiano antecipou que "os pedidos [de compensação] vão chegar".

"Vai ser, obviamente, analisado, porque geralmente os clientes são compensados quando existe alguma interrupção do serviço", apontou. A responsável pelo regulador do setor das telecomunicações considerou, ainda, que tem sido registada uma "evolução positiva" na recuperação da infraestrutura de telecomunicações, numa altura que, segundo a própria ANACOM, até às 13h30 desta segunda-feira, 147 mil clientes não tinham comunicações, especialmente na rede móvel, acrescentou Sandra Maximiano. "O problema é que uma grande parte das falhas de energia decorre da afetação das infraestruturas, sobretudo com a queda de postos e outras antenas", explicou a presidente da reguladora.

Passados cinco dias da catástrofe, a ANACOM "não sabe com exatidão quanto tempo vai demorar" a repor a rede, sabendo-se que "mais de 50% das infraestruturas que tinham sido afetados foram recuperadas". Recuperar totalmente a rede "não é tão rápido quanto todos nós esperaríamos", reconhece Sandra Maximiano, que reforça ainda assim "há muitos operacionais no terreno", tantos das operadoras como da própria ANACOM. Ainda assim, "há determinada infraestrutura que não se reconstrói imediatamente", afirma. "Temos que pensar na resiliência das telecomunicações" A presidente da ANACOM reconhece, ainda, que é necessário refletir sobre "a resiliência das telecomunicações", uma vez os especialistas alertam para uma normalização de eventos meteorológicos como a depressão Kristin.

Uma das medidas a ponderar passa por enterrar infraestrutura que neste momento está a descoberto. "Quando vemos muitos postos com traçados aéreos em baixo, destruídos, assim como vimos árvores caídas, vimos postes caídos, podemos repensar esse tipo de infraestrutura para uma estrutura subterrânea", desenvolve.