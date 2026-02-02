Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

GNR

Mau tempo. Distrito de Aveiro com 19 vias cortadas a inundações

02 fev, 2026 - 13:41 • Lusa

Os concelhos de Águeda e de Estarreja são os que apresentam o maior número de vias sem circulação

A+ / A-

O distrito de Aveiro tinha hoje, pelas 13h00, 19 vias rodoviárias interditas à circulação rodoviária devido sobretudo a inundações, sendo a maioria ruas e caminhos municipais, informou a GNR.

Os concelhos de Águeda e de Estarreja são os que apresentam o maior número de vias sem circulação e todas sem previsão de duração do corte.

Em Águeda, segundo a GNR, existem seis vias afetadas devido a inundações, nomeadamente a Estrada Municipal 577 (Fontinha), a Rua da Pateira (Fermentelos), a estrada do Campo (Espinhel e Recardães), a Rua do Campo (Segadães) e a Rua da Ponte da Barca (Serém). Ainda neste concelho está interdita a Rua do Covão (Aguieira) devido a desmoronamento.

Em Estarreja, a GNR dá conta da interdição da Rua dos Moinhos (Pardilhó), da Rua General Artur Beirão (Canelas), da estrada paralela à linha férrea, junto à BIORIA (Canelas), da Rua da Estação (Canelas) e da Rua do Vale (Fermelã).

A GNR dá ainda conta de duas vias interditas em Aveiro, nomeadamente a Rua Direita e a Rua da Pateira, em Requeixo, e cortes na EN 230-2 e na Rua do Ribeiro, em Angeja, no concelho de Albergaria-a-Velha.

Finalmente, em Ovar, destaque para as interdições da Rua da Floresta, da Rua da Estrada Nova e da Avenida da Praia em Esmoriz.

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias