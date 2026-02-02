Ouvir
Mau tempo: Homem morre em Porto de Mós após queda de telhado

02 fev, 2026 - 20:01 • Lusa

Homem de 63 anos estava a fazer reparações. É a terceira vítima mortal em acidentes do género na sequência da tempestade Kristin.

Um homem de 63 anos morreu esta segunda-feira quando caiu de um telhado que reparava no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira, a vítima, empresário, reparava o telhado de um armazém quando caiu.

Ao local acorreram meios da corporação local, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR confirmou a vítima mortal quando procedia à reparação do telhado.

O alerta para o acidente chegou pelas 16h50 às autoridades, de acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria.

Esta é a terceira vítima mortal em acidentes do género na sequência da tempestade Kristin.

Mau tempo: 15 conselhos para se manter em segurança

Meteorologia

Mau tempo: 15 conselhos para se manter em segurança

Precipitação intensa pode provocar cheias; populaç(...)

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

