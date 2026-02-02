Ouvir
Mau tempo: Homem morre em Porto de Mós após queda de telhado

02 fev, 2026 - 20:01 • Lusa

Homem de 63 anos estava a fazer reparações. É a terceira vítima mortal em acidentes do género na sequência da tempestade Kristin.

Um homem de 63 anos morreu esta segunda-feira quando caiu de um telhado que reparava no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira, a vítima, empresário, reparava o telhado de um armazém quando caiu.

Ao local acorreram meios da corporação local, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR.

Esta é a terceira vítima mortal em acidentes do género na sequência da tempestade Kristin.

