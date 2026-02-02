Ouvir
Motorista de transporte escolar detido por suspeita de abuso sexual de criança em Sintra

02 fev, 2026 - 10:51 • Olímpia Mairos

A vítima, uma criança de nove anos, era transportada diariamente pelo suspeito, que atuava sozinho no trajeto entre a escola e casa.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 75 anos, suspeito da prática de um crime de abuso sexual de uma criança de nove anos, em Sintra. A investigação foi conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a PJ, o detido exercia funções como motorista de transporte coletivo de crianças, assegurando diariamente o percurso entre um colégio e as casas dos alunos. O trajeto era realizado sem a presença de qualquer outro adulto, circunstância de que o suspeito se terá aproveitado para praticar atos de natureza sexual sobre a menor, entre outubro e novembro do ano passado.

As autoridades desencadearam “diligências investigatórias urgentes e adequadas a vítimas especialmente vulneráveis”, que permitiram reunir elementos de prova considerados sólidos. A detenção ocorreu no cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público de Sintra.

O homem será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório, onde serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.

