Pelo menos 46 pessoas retiradas de casa em Pombal devido a risco de cheias

[Atualizado às 08h30]

Pelo menos 46 pessoas foram retiradas, nas últimas horas desta segunda-feira, das suas casas nas margens do rio Arunca, em Pombal.

Trata-se de uma medida de prevenção, devido ao risco de cheias desta segunda-feira, refere a Proteção Civil à Renascença.

Dependendo da evolução do estado do tempo, algumas deverão regressar às suas casas nos próximos dias.

No entanto, segundo o segundo comandante sub-regional de Leiria, Ricardo Costa, o pior cenário não se verificou e a queda de chuva na região não foi foi tão intensa como inicialmente se previa.

"Havia uma preocupação muito grande relativamente à previsão de chuva intensa. Felizmente, não piorou a situação", refere.

Até ao momento, não há registo de ocorrências significativas na região, apesar do vento se ter feito sentir com grande intensidade, contudo desta vez sem causar danos.