Politécnico de Setúbal desenvolve plataforma de IA para melhorar diagnóstico do cancro

02 fev, 2026 - 13:29 • Olímpia Mairos

Projeto PRIMED recorre a inteligência artificial e imagiologia médica para apoiar diagnósticos mais rápidos, precisos e personalizados.

O Politécnico de Setúbal (IPS), em parceria com o Instituto CCG/ZGDV, está a desenvolver uma nova plataforma de imagiologia médica de precisão baseada em inteligência artificial (IA), com o objetivo de melhorar a deteção e o diagnóstico de doenças crónicas não transmissíveis, como o cancro da mama e do pulmão.

Denominado PRIMED, o projeto está a ser desenvolvido no Laboratório de Processamento de Imagem Médica, em funcionamento no IPS desde julho de 2025, e recorre a grandes volumes de dados clínicos e médicos para apoiar os profissionais de saúde na tomada de decisões mais rápidas, seguras e informadas.

A iniciativa é financiada pelo Programa Lisboa 2030, no âmbito dos apoios à contratação de recursos humanos altamente qualificados nas áreas científica e tecnológica, e conta com a colaboração das Unidades Locais de Saúde da Arrábida e de Almada-Seixal. Nestes contextos clínicos reais deverão ser realizados testes à plataforma, permitindo avaliar o impacto concreto da tecnologia na prática médica.

O projeto parte de evidência científica que demonstra que a integração de dados clínicos, exames de imagem e informação biológica pode melhorar significativamente o diagnóstico e o prognóstico do cancro. No entanto, esta abordagem enfrenta desafios relevantes, sobretudo no que diz respeito à proteção dos dados pessoais de saúde e às exigências legais e éticas associadas.

Para responder a estes constrangimentos, o PRIMED aposta numa abordagem inovadora que combina técnicas de visão por computador e inteligência artificial, garantindo a conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e com os princípios éticos fundamentais.

Este projeto contribuirá para uma nova geração de diagnósticos mais rápidos e mais precisos, colocando a inovação ao serviço da saúde pública e da qualidade de vida das pessoas”, afirma Miguel Angel Guevara López, coordenador do polo CCG-IPS, citado em comunicado.

Além da melhoria na rapidez e precisão dos diagnósticos, o PRIMED prevê também reduzir o sobrediagnóstico e a realização de tratamentos desnecessários, apoiando previsões mais rigorosas sobre a evolução da doença e a resposta terapêutica.

Um dos grandes objetivos do PRIMED é precisamente criar confiança: confiança dos profissionais de saúde nas ferramentas digitais e confiança dos cidadãos de que os seus dados estão protegidos e a ser usados para melhorar os cuidados de saúde”, sublinha o investigador.

O projeto insere-se na atividade do pólo de inovação tecnológica do CCG/ZGDV no Politécnico de Setúbal, recentemente inaugurado e o primeiro desta unidade de investigação em território nacional. O novo pólo pretende impulsionar projetos nas áreas da visão por computador, inteligência artificial e ciência de dados, reforçando a ligação entre investigação científica, tecnologia e saúde.

