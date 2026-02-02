PSP alerta escolas para os perigos da internet

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a desenvolver, entre os dias 2 e 6 de fevereiro, a operação nacional de carácter preventivo “Internet (Mais) Segura”, através das equipas do Programa Escola Segura (EPES), com ações de sensibilização dirigidas a alunos do 1.º ao 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

A iniciativa tem como principal objetivo alertar toda a comunidade escolar — alunos, professores, assistentes operacionais e encarregados de educação — para os riscos associados a uma utilização irresponsável da internet e das novas tecnologias, promovendo comportamentos seguros no ambiente digital. A operação insere-se também nas comemorações do Dia da Internet Mais Segura, que este ano se assinala a 10 de fevereiro.

Segundo a PSP, o acesso cada vez mais precoce às tecnologias digitais por parte de crianças e jovens tem contribuído para uma rápida disseminação de conteúdos promotores de insegurança. A crescente digitalização da sociedade alterou profundamente a forma como ocorrem comportamentos de violência entre jovens, que passaram do espaço físico para o online, através de ameaças, agressões, injúrias, difamação e devassa da vida privada, muitas vezes fora do controlo parental.

Apesar das inúmeras vantagens associadas à internet, a PSP alerta que esta também potencia riscos significativos, como o aumento de situações de cyberbullying, discursos de ódio nas redes sociais e crimes praticados através das novas tecnologias, nomeadamente burlas.

No âmbito desta operação, os polícias das EPES estão a transmitir orientações de autoproteção, permitindo que a comunidade escolar continue a utilizar as ferramentas digitais de forma segura e responsável.

A PSP sublinha, no entanto, que a monitorização das atividades online dos mais jovens é essencial, atribuindo ao controlo parental um papel fundamental na prevenção e deteção precoce de comportamentos de risco.

Entre as principais ameaças destacam-se o aliciamento sexual online (grooming), a partilha não consentida de conteúdos íntimos e outras formas de violência digital. A família é apontada como a primeira linha de apoio às vítimas.

A evolução tecnológica, em particular o crescimento da inteligência artificial, trouxe ainda novos desafios, como a dificuldade em distinguir conteúdos e notícias verdadeiras de falsas, contribuindo para a disseminação da desinformação. Paralelamente, a utilização excessiva e descontrolada da internet, das redes sociais e dos jogos online tem originado comportamentos aditivos em idades cada vez mais jovens.

A PSP apela à denúncia de qualquer crime, em contexto escolar ou noutros ambientes, quer na qualidade de vítima quer de testemunha, garantindo que as Equipas do Programa Escola Segura continuam disponíveis para ações de sensibilização e intervenção sempre que solicitadas.