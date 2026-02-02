Quase 15% dos portugueses ainda é incapaz de aquecer a casa, mas situação de Portugal melhorou

Portugal era, em 2024, o quinto Estado-membro com maior percentagem de pessoas incapazes de aquecer adequadamente as casas (14,5%), tendo a média da União Europeia (UE) sido de 9,2%, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

A taxa de pessoas incapazes de aquecer adequadamente as casas teve, em Portugal, um recuo de 5,9 pontos percentuais (p.p.) face aos 20,8% registados em 2023.

Na UE, o indicador melhorou 1,4 p.p. comparando com os 10,6% de 2023.

As percentagens mais elevadas de pessoas incapazes de manter as suas casas adequadamente aquecidas foram observadas na Bulgária e na Grécia (ambas com 19,0 %), seguidas da Lituânia (18,0 %), da Espanha (17,5 %) e Portugal (14,5%).

Em contrapartida, a Finlândia (2,7 %), a Polónia e a Eslovénia (ambas com 3,3 %) e a Estónia e o Luxemburgo (ambos com 3,6 %) registaram as percentagens mais baixas.