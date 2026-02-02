Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Quase 15% dos portugueses ainda é incapaz de aquecer a casa, mas situação de Portugal melhorou

02 fev, 2026 - 13:20 • Cristina Nascimento com Lusa

Números do Eurostat indicam que só Bulgária, Grécia, Lituânia e Espanha estão pior do que Portugal. A média da União Europeia aponta para 9,2%.

A+ / A-

Portugal era, em 2024, o quinto Estado-membro com maior percentagem de pessoas incapazes de aquecer adequadamente as casas (14,5%), tendo a média da União Europeia (UE) sido de 9,2%, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

A taxa de pessoas incapazes de aquecer adequadamente as casas teve, em Portugal, um recuo de 5,9 pontos percentuais (p.p.) face aos 20,8% registados em 2023.

Na UE, o indicador melhorou 1,4 p.p. comparando com os 10,6% de 2023.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As percentagens mais elevadas de pessoas incapazes de manter as suas casas adequadamente aquecidas foram observadas na Bulgária e na Grécia (ambas com 19,0 %), seguidas da Lituânia (18,0 %), da Espanha (17,5 %) e Portugal (14,5%).

Em contrapartida, a Finlândia (2,7 %), a Polónia e a Eslovénia (ambas com 3,3 %) e a Estónia e o Luxemburgo (ambos com 3,6 %) registaram as percentagens mais baixas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias