Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Retomadas buscas por homem desaparecido no rio Douro

02 fev, 2026 - 11:05 • Olímpia Mairos

Homem, de nacionalidade brasileira, está desaparecido desde sábado depois de a embarcação de recreio onde seguia ter virado junto à Ponte do Freixo, no Porto.

A+ / A-

Foram retomadas esta segunda-feira as buscas pelo homem com cerca de 40 anos, de nacionalidade brasileira, que se encontra desaparecido desde a tarde de sábado, após alegadamente a embarcação de recreio onde seguia ter virado junto à Ponte do Freixo, no rio Douro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As operações de busca são coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Douro, envolvendo elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro e tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, que estão a realizar patrulhas ao longo das margens do rio.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima mantém o apoio aos familiares da vítima, bem como ao outro homem de 40 anos que seguia na embarcação e que conseguiu sair da água pelos próprios meios, encontrando-se bem fisicamente.

O alerta para o desaparecimento foi recebido às 15h16 de sábado, através do MRCC Lisboa. De imediato, foram iniciadas buscas no local pelos tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, pelos elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro e pelo Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto. Foi ainda empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias