Retomadas buscas por homem desaparecido no rio Douro

Foram retomadas esta segunda-feira as buscas pelo homem com cerca de 40 anos, de nacionalidade brasileira, que se encontra desaparecido desde a tarde de sábado, após alegadamente a embarcação de recreio onde seguia ter virado junto à Ponte do Freixo, no rio Douro.

As operações de busca são coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Douro, envolvendo elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro e tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, que estão a realizar patrulhas ao longo das margens do rio.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima mantém o apoio aos familiares da vítima, bem como ao outro homem de 40 anos que seguia na embarcação e que conseguiu sair da água pelos próprios meios, encontrando-se bem fisicamente.

O alerta para o desaparecimento foi recebido às 15h16 de sábado, através do MRCC Lisboa. De imediato, foram iniciadas buscas no local pelos tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, pelos elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro e pelo Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto. Foi ainda empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.