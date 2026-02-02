Setor das frutas e legumes pede apoios ao governo além de linhas de crédito

A Associação para Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal apelou ao Governo que disponibilize apoio aos agricultores que vá além das linhas de crédito, face aos prejuízos do mau tempo.

"O contexto é muito complexo, difícil. Houve muitas empresas do setor que sofreram gigantescos prejuízos e necessitam de repor o seu potencial produtivo. São tempestades muito diferentes daquilo que estamos habituados", sublinhou Gonçalo Santos Andrade em declarações à Lusa.

O presidente da Portugal Fresh admite que ainda estão a fazer o levantamento dos estragos junto dos agricultores afetados.

"São necessários apoios aos agricultores. Até agora o que ouvimos anunciar é muito à base de linhas de crédito que no imediato são muito importantes, mas temos de ter noção que não é endividando ainda mais os agricultores que resolvemos estes problemas", sustentou.

"Há que criar apoios a fundo perdido porque estamos a falar de uma situação completamente inesperada, por isso precisamos de medidas completamente diferentes do que estamos habituados", acrescentou.

O Ministério da Agricultura vai abrir uma medida de restabelecimento do potencial produtivo, devido ao impacto do mau tempo, para investimentos entre cinco mil e 400 mil euros, cuja taxa de apoio pode chegar aos 100%.

"Não é apenas uma questão de solidariedade com os agricultores, tem mesmo de ser uma decisão estratégica para o próprio país. Quando estamos a proteger a produção de alimentos, trata-se de garantir a nossa soberania alimentar, de manter a vitalidade das economias em meios rurais", enfatizou Gonçalo Santos Andrade.