Castelo Branco: Dois detidos em flagrante por furto de cabos de cobre

Dois suspeitos, um homem de 42 anos e uma mulher de 37, foram detidos em flagrante delito, esta segunda-feira, pelo crime de furto de metais não preciosos, no concelho de Castelo Branco.

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco explica que as detenções foram realizadas pelo Núcleo de Investigação Criminal na sequência de várias denúncias relacionadas com furtos no concelho.

Durante uma ação de policiamento, os militares da GNR intercetaram os suspeitos “no momento em que procediam à subtração de cabos de telecomunicações em cobre”, lê-se na nota.

Segundo a GNR, após a abordagem à viatura utilizada pelos detidos, foi realizada “uma revista pessoal de segurança e uma busca sumária ao veículo”, que permitiram confirmar a posse do material furtado.

Da operação resultou a apreensão de 280 quilos de cabos de telecomunicações em cobre, bem como de diversos equipamentos utilizados na prática do furto, uma mochila e a viatura usada pelos suspeitos.

Os dois detidos foram constituídos arguidos e os factos já foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.

A ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Alcains e de Castelo Branco.