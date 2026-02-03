Ouvir
Criado grupo de trabalho para ampliação da pista da ilha do Pico

03 fev, 2026 - 13:13 • Lusa

Com a ampliação da pista pretende-se "melhorar as condições operacionais, diminuir os cancelamentos, aumentar a capacidade comercial, de carga e passageiros, assim como o alcance das aeronaves com o peso máximo à descolagem"

O Governo dos Açores criou um grupo de trabalho para decidir a "melhor opção" e "calendarizar" o projeto de ampliação do aeroporto do Pico, segundo um despacho da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.

No despacho publicado em Jornal Oficial, refere-se que é constituído "um grupo de trabalho que tem por objetivo avaliar e decidir a melhor opção e calendarizar a execução do projeto de ampliação do aeroporto do Pico, bem como encontrar meios de financiamento".

Integram o grupo Francisco Bettencourt, diretor regional da Mobilidade, que coordena; Pedro Azevedo, diretor regional das Obras Públicas; Bernardo Oliveira, vogal do conselho de administração da SATA, e Catarina Manito, presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da ilha do Pico.

No preâmbulo do despacho, refere-se que a ampliação da pista do aeródromo da ilha do Pico é uma "legítima aspiração dos picoenses e constitui uma necessidade reconhecida pelo Governo Regional dos Açores".

Com a ampliação da pista pretende-se "melhorar as condições operacionais, diminuir os cancelamentos, aumentar a capacidade comercial, de carga e passageiros, assim como o alcance das aeronaves com o peso máximo à descolagem", refere o despacho.

O documento recorda que foi elaborado um estudo prévio para a ampliação da pista do aeródromo da ilha do Pico, entregue a 11 de outubro de 2023, que concluiu no sentido "de ser necessário estudar outras soluções com a vista a obter maior operacionalidade nas aproximações e aterragens".

No despacho adianta-se que na sequência, foi elaborado um estudo complementar, o qual ficou concluído a 28 de janeiro de 2025, sendo que, obtidos os pareceres da SATA Gestão de Aeródromos, da SATA Air Açores e da Azores Airlines, "importa agora avaliar as soluções técnicas apresentadas e encontrar formas de financiamento deste projeto".

A 27 de janeiro, o presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) anunciou a criação de um grupo de trabalho para "calendarizar a execução e encontrar meios de financiamento" para a ampliação do aeroporto da ilha do Pico.

O governante referiu que, sem fundos comunitários "não há condições para materializar" o projeto, mas "há capacidade de decisão relativamente às opções estratégicas e sinergias entre governo regional, poder nacional, instituições comunitárias e poder local" para que sejam encontradas soluções.

