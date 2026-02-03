Ouvir
Detido homem suspeito de matar ex-mulher a tiro em Lisboa

03 fev, 2026 - 01:59 • Olímpia Mairos , com Lusa

Homem é suspeito de matar ex-mulher a tiro num parque de estacionamento em Lisboa. Mulher, com cerca de 30 anos, foi atingida com quatro disparos a sair de casa para trabalhar.

A+ / A-

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 36 anos por “fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada”, ocorrido na madrugada de 2 de fevereiro, num parque de estacionamento da Avenida de Ceuta, em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o comunicado da PJ, o crime “vitimou uma mulher de 30 anos” e ocorreu junto ao bairro de Ceuta Sul. O suspeito e a vítima “mantiveram um relacionamento amoroso que teria terminado há poucos dias”.

Segundo a mesma nota, “não conformado com a situação, o suspeito veio a surpreender a vítima quando esta se preparava para se dirigir para o seu local de trabalho”. Conhecedor das rotinas da mulher, “aguardou pela chegada desta ao parque automóvel onde tinha a viatura”.

Ainda de acordo com a Polícia Judiciária, o homem estava “munido de um revólver” e “acabou por a atingir com disparos de arma de fogo na região da cabeça provocando-lhe a morte”, tendo-se ausentado do local após o crime.

No decurso da investigação, foi possível apurar que o suspeito “iniciou fuga de Lisboa rumo ao sul do país”, tendo sido detido “no mesmo dia da ocorrência dos factos”.

O detido “será presente no dia de hoje a primeiro interrogatório de arguido detido junto do DIAP de Lisboa”.

[notícia atualizada às 11h00 de 3 de janeiro de 2026, para acrescentar comunicado da PJ]

Saiba Mais
