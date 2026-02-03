Detido homem suspeito de matar ex-mulher a tiro em Lisboa

03 fev, 2026 - 01:59 • Lusa
A PSP deteve o homem suspeito de matar a tiro a ex-mulher na madrugada de segunda-feira na Avenida de Ceuta, em Lisboa, avançou a "SIC Notícias".
O crime aconteceu num parque de estacionamento e a vítima, com cerca de 30 anos, foi atingida por quatro disparos
A sair de casa para trabalhar, a ex-mulher não resistiu aos ferimentos. Os vizinhos ouviram os disparos.
O alerta foi dado às 5h00 e o óbito foi declarado no local, confirmou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.
A PJ está a investigar o crime.
