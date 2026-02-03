Ouvir
Detido homem suspeito de matar ex-mulher a tiro em Lisboa

03 fev, 2026 - 01:59 • Lusa

Homem é suspeito de matar ex-mulher a tiro num parque de estacionamento em Lisboa. Mulher, com cerca de 30 anos, foi atingida com quatro disparos a sair de casa para trabalhar.

A PSP deteve o homem suspeito de matar a tiro a ex-mulher na madrugada de segunda-feira na Avenida de Ceuta, em Lisboa, avançou a "SIC Notícias".

O crime aconteceu num parque de estacionamento e a vítima, com cerca de 30 anos, foi atingida por quatro disparos

A sair de casa para trabalhar, a ex-mulher não resistiu aos ferimentos. Os vizinhos ouviram os disparos.

O alerta foi dado às 5h00 e o óbito foi declarado no local, confirmou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A PJ está a investigar o crime.

Informação confirmada à Renascença por fonte do Co(...)

